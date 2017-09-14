Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в...

Додано: Чет 28 чер, 2018 21:26

Клуб не пуганых идиотов .. себестоимость такого газа где? Думаю с нашими откатами, распилами и заносами дешевле газопровод проложить по дну Тихого океана в Австралию и оттуда качать газ)). А если его продавать по "зеленому тарифу"..знаете дешевле тогда отключиться и возить баллонами с заправки пропан..или мини-газгольдер на пропан закопать во дворе и закупится тем же пропаном на год вперед по оптовой цене).

Особенный цинизм в цитате Савчука -“Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному “зеленому” тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам” ... То есть чинуше плевать на население и бизнес, ведь за "стимулирующие тарифы" платить нам со своего кармана, главное.. инвесторам выгодно. И очень подозреваю что " иностранные инвесторы" будут с Панамских офшорок и прочих "слепых трастов" а вся прибыль от грабежа населения в офшорки и вернется.