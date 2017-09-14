Про це заявив глава Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Дивися повний текст Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в Україні (інфографіка).
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:40
Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки газу можна заощадити за допомогою сміття в Україні (інфографіка).
Додано: Чет 28 чер, 2018 16:40
С 10 млн тонн твёрдо бытовых отходов можно выработать 9 млн Гкал тепла и тысячу гигаватт Ел. энергии. Если вы за основу брали другие заводы как например в Японии то там много энергии идёт на утилизацию возникающего шлака когда они его превращают в порошок и выливают из него дорожные плиты или на само производство когда разогревают кварцевый песок до 1200 градусов. Если же брать за основу наше производство то цифры будут больше чем указано в статье. А проблемы с мусором могут возникнуть тогда когда таких заводов будет не менее 25
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:01
кстати, да. ЭТо одна из возможностей решить две проблемы. Но нужны вливания
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:47
электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному “зеленому” тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч
интересно, а за чей счет такой банкет, если промышленность и население платит за ЭЭ в два-три раза меньше
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:26
Клуб не пуганых идиотов .. себестоимость такого газа где? Думаю с нашими откатами, распилами и заносами дешевле газопровод проложить по дну Тихого океана в Австралию и оттуда качать газ)). А если его продавать по "зеленому тарифу"..знаете дешевле тогда отключиться и возить баллонами с заправки пропан..или мини-газгольдер на пропан закопать во дворе и закупится тем же пропаном на год вперед по оптовой цене).
Особенный цинизм в цитате Савчука -“Для инвесторов такие проекты будут выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному “зеленому” тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по стимулирующим тарифам” ... То есть чинуше плевать на население и бизнес, ведь за "стимулирующие тарифы" платить нам со своего кармана, главное.. инвесторам выгодно. И очень подозреваю что " иностранные инвесторы" будут с Панамских офшорок и прочих "слепых трастов" а вся прибыль от грабежа населения в офшорки и вернется.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:26
Бред "сивой кобылы"деньги нужно влаживать в добычу собственного газа,вернув государству все скважины и разработику,тогда на ВСЁ будет хватать собственного газа
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