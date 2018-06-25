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Обслуговувати Opel в
Україні буде нова компанія

Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:58

Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія

Пропонуємо до обговорення:
Україна стане першим ринком в Східній Європі, де Opel розгорне діяльність "під крилом" PSA.

Дивися повний текст Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:58

отжали опель у Васадзе? ) на самом деле это новость никак не влияет на реальный рынок.... мой сосед как обслуживал опель, так и будет - ему как-то фиолетово на пежо и ситроён
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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