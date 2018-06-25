Україна стане першим ринком в Східній Європі, де Opel розгорне діяльність "під крилом" PSA.
Дивися повний текст Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:58
Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія
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Дивися повний текст Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:58
отжали опель у Васадзе? ) на самом деле это новость никак не влияет на реальный рынок.... мой сосед как обслуживал опель, так и будет - ему как-то фиолетово на пежо и ситроён
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