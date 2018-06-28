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Volkswagen запатентував
новий тип крісел (фото)

Volkswagen запатентував новий тип крісел (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:59

Volkswagen запатентував новий тип крісел (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Головна особливість новинки - розвинений підголівник, інтегрований зі спинкою.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:00

в двойном варианте заложена потенциальная опасность травмы от удара двух голов друг о друга
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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