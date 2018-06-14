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У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Найвищі ціни були зафіксовані у Данії.
Дивися повний текст У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де найдорожче? (інфографіка)
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27
Почему они не установят там единые рыночные цены )))
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