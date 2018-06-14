Найвищі ціни були зафіксовані у Данії.
Дивися повний текст У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де найдорожче? (інфографіка).
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27
У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де найдорожче? (інфографіка).
Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:44
Ага.
Как в СССР печатать на пакете молока : цена 1 евро.
И пусть кто попробует накинуть цент сверху.
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