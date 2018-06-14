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У країнах ЄС споживчі ціни
відрізняються втричі: де...

У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27

У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...

Пропонуємо до обговорення:
Найвищі ціни були зафіксовані у Данії.

Дивися повний текст У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де найдорожче? (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27

Почему они не установят там единые рыночные цены )))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:42

  freeze написав:Почему они не установят там единые рыночные цены )))


:D :D :D
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:44

Ага.
Как в СССР печатать на пакете молока : цена 1 евро.
И пусть кто попробует накинуть цент сверху.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:51

  freeze написав:Почему они не установят там единые рыночные цены )))


Как можно нищебродов из Румынии,Болгарии и Польши приравнять к Англичанам,Датчанам и Шведам например? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:02

  Ratatui написав:
  freeze написав:Почему они не установят там единые рыночные цены )))


Как можно нищебродов из Румынии,Болгарии и Польши приравнять к Англичанам,Датчанам и Шведам например? :shock:


Да я так понял,это Фриз стебется помаленьку :D ( Типа рыночные (мировые!) цены на газ)
THB
 
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