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У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Найвищі ціни були зафіксовані у Данії.
Дивися повний текст У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де найдорожче? (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:27
Почему они не установят там единые рыночные цены )))
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freeze
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:42
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THB
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:44
Ага.
Как в СССР печатать на пакете молока : цена 1 евро.
И пусть кто попробует накинуть цент сверху.
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es77
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:02
Ratatui написав: freeze написав:
Почему они не установят там единые рыночные цены )))
Как можно нищебродов из Румынии,Болгарии и Польши приравнять к Англичанам,Датчанам и Шведам например?
Да я так понял,это Фриз стебется помаленьку
( Типа рыночные (мировые!) цены на газ)
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THB
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:51
Понятное дело, что такое различие.
Ведь и средний доход у населения тех стран тоже же кратный трем, от 1000 до 3000 евро - можно даже новый график не рисовать, а этот оставить, только средний доход пририсовать по странам.
А вот для чистоты эксперимента добавили бы в таблицу Украину, выведя кеф отношения среднего дохода в Украине (примерно 250 евро) и внутренних цен, в сравнении с этими странами - думаю там кэф далеко не такой линейный как по ЕС получится.
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EKO
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:36
es77 написав:
Ага.
Как в СССР печатать на пакете молока : цена 1 евро.
И пусть кто попробует накинуть цент сверху.
Это вы о СССР знаете по сказкам бабушки. А в реальности при СССР на пакете сахара было три разных цены - Для 1 ценового пояса, для 2 и для 3. И еще как накидывала советская торговля - процентов по 5-10 за каждый пояс - из-за удаленности и транспортных расходов.
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jabba
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Додано: Суб 30 чер, 2018 00:23
jabba написав: es77 написав:
Ага.
Как в СССР печатать на пакете молока : цена 1 евро.
И пусть кто попробует накинуть цент сверху.
Это вы о СССР знаете по сказкам бабушки. А в реальности при СССР на пакете сахара было три разных цены - Для 1 ценового пояса, для 2 и для 3. И еще как накидывала советская торговля - процентов по 5-10 за каждый пояс - из-за удаленности и транспортных расходов.
И сахар был: по 78 к. за 1 кг. (местный, буряковый), и по 85 к. за 1 кг. (кубинский, тростниковый)... Молоко тоже было разное по жирности (соотв., цене), было в бутылках, и в пакетах, с разным сроком хранения...
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Миша-клиент
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:11
Миша-клиент написав: jabba написав: es77 написав:
Ага.
Как в СССР печатать на пакете молока : цена 1 евро.
И пусть кто попробует накинуть цент сверху.
Это вы о СССР знаете по сказкам бабушки. А в реальности при СССР на пакете сахара было три разных цены - Для 1 ценового пояса, для 2 и для 3. И еще как накидывала советская торговля - процентов по 5-10 за каждый пояс - из-за удаленности и транспортных расходов.
И сахар был: по 78 к. за 1 кг. (местный, буряковый), и по 85 к. за 1 кг. (кубинский, тростниковый)... Молоко тоже было разное по жирности (соотв., цене), было в бутылках, и в пакетах, с разным сроком хранения...
И сметанка в стеклянных баночках.
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Ratatui
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