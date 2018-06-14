У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...

В Даниии не самые большие зарплаты, хотя цены да, убойные. Англия плоха для приезжего - дорого. Лучше всего Германия
Миша-клиент написав:
И сахар был: по 78 к. за 1 кг. (местный, буряковый), и по 85 к. за 1 кг. (кубинский, тростниковый)... Молоко тоже было разное по жирности (соотв., цене), было в бутылках, и в пакетах, с разным сроком хранения...
поддержу, помню. Здесь много хорошего о Союзе мог бы тоже сказать ваш генпрокурор Луценко, чей папеле был первым секретарем горкома КПУ, а он сам секретарем ВЛКСМ на химкомбинате. Такой главарь-агитер был)) пламенный))