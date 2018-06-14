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У країнах ЄС споживчі ціни
відрізняються втричі: де...

У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:33

В Даниии не самые большие зарплаты, хотя цены да, убойные. Англия плоха для приезжего - дорого. Лучше всего Германия
  Миша-клиент написав:И сахар был: по 78 к. за 1 кг. (местный, буряковый), и по 85 к. за 1 кг. (кубинский, тростниковый)... Молоко тоже было разное по жирности (соотв., цене), было в бутылках, и в пакетах, с разным сроком хранения...
поддержу, помню. Здесь много хорошего о Союзе мог бы тоже сказать ваш генпрокурор Луценко, чей папеле был первым секретарем горкома КПУ, а он сам секретарем ВЛКСМ на химкомбинате. Такой главарь-агитер был)) пламенный))
PSPoldman
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