У країнах ЄС споживчі ціни відрізняються втричі: де...

поддержу, помню. Здесь много хорошего о Союзе мог бы тоже сказать ваш генпрокурор Луценко, чей папеле был первым секретарем горкома КПУ, а он сам секретарем ВЛКСМ на химкомбинате. Такой главарь-агитер был)) пламенный))
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:33
В Даниии не самые большие зарплаты, хотя цены да, убойные. Англия плоха для приезжего - дорого. Лучше всего Германия
поддержу, помню. Здесь много хорошего о Союзе мог бы тоже сказать ваш генпрокурор Луценко, чей папеле был первым секретарем горкома КПУ, а он сам секретарем ВЛКСМ на химкомбинате. Такой главарь-агитер был)) пламенный))
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:23
Не 85, 84 коп. и не обязательно кубинский, просто рафинированный.
Судя по вашей склонности к неправде, скорее вы были комсомольским вожаком, а Луценко работал по своей инженерной специальности от мастера участка до главного конструктора радиозавода. Ни к химии ни к комсе отношения не имел.
И нельзя же так откровенно завидовать чужим родителям!
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