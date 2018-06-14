Попит на однокімнатні квартири у травні 2018 р. був найвищим у порівнянні з іншими групами житла і склав 46%.
Дивися повний текст Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:52
Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка).
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:12
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:31
Вопрос в том, обвал будет до выборов, или после.
Я думаю, что ДО
Всё IMHO
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|