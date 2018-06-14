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Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Попит на однокімнатні квартири у травні 2018 р. був найвищим у порівнянні з іншими групами житла і склав 46%.
Дивися повний текст Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка)
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:52
И сколько же было сделок?
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:03
Это из-за понаехавших такие цены чумные?
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Ratatui
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:12
Ratatui написав:
Это из-за понаехавших такие цены чумные?
А что всепропальщики и надовалильщики все никак недождутся когда можно будет затариться дешевым Киевским бетоном Па 300 и тд?
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vladus17
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:31
vladus17 написав: Ratatui написав:
Это из-за понаехавших такие цены чумные?
А что всепропальщики и надовалильщики все никак недождутся когда можно будет затариться дешевым Киевским бетоном Па 300 и тд?
Вопрос в том, обвал будет до выборов, или после.
Я думаю, что ДО
Всё IMHO
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