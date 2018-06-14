Попит на однокімнатні квартири у травні 2018 р. був найвищим у порівнянні з іншими групами житла і склав 46%.
Дивися повний текст Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:52
Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня вартість квартир у новобудовах Києва (інфографіка).
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:12
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:31
Вопрос в том, обвал будет до выборов, или после.
Я думаю, что ДО
Всё IMHO
Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:57
Додано: Суб 30 чер, 2018 07:31
Новостроек сданных тьма, так же как и не проданных там квартир. Обвал цен будет сразу с обвалом гривны а может и раньше... Платежеспособность людей уже не та средний класс уничтожен. Простой пример в 2013-2014 доход среднестатестической семьи в среднем 1000$ месяц. Сейчас 600$ плюс выросшие затраты на жизнь. ВВП на душу населения ниже малоразвитых африканских аграрно сырьевых стран. Ради эксперимента попробуйте продать.. Реальная цена не ту что хотят, а ту что дают.
|