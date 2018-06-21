Разом з тим 47,3% українців вважають, що Україна повинна йти інтеграційним шляхом вступу в ЄС.
Дивися повний текст Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування).
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування).
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44
а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:55
redmax11 а ты спроси у семей погибших на фронте как они довольны лучшей ситуацией на твоей памяти. И за сегодняшнюю жизнь в долг мы еще заплатим как только почву подготовят.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:04
Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:23
redmax11 то что порошенко за коррупцию еще не посажен в тюрьму.
ДС мне друг, но истина дороже
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