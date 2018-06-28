Побудувати сонячну електростанцію в 2050 році буде на 71% дешевше
Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
не пройде і 10-ти років, як проекти з альтернативної енергетики почнуть згортати. Через 20-ть років почнуть впроваджувати у промислову експлуатацію нові потужні джерела енергії.
У 2050 році альтернативної енергетики у сучасному розумінні не існуватиме.
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