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До 2050 року альтернативна
енергетика займе 50%...

До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07

До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...

Пропонуємо до обговорення:
Побудувати сонячну електростанцію в 2050 році буде на 71% дешевше

Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07

не пройде і 10-ти років, як проекти з альтернативної енергетики почнуть згортати. Через 20-ть років почнуть впроваджувати у промислову експлуатацію нові потужні джерела енергії.
У 2050 році альтернативної енергетики у сучасному розумінні не існуватиме.
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 02:14

Может быть и 100%, так как основная проблема в альтернативной энергетике - сохранение энергии. И эта проблема уже решена, уже работающая технология литий-титанатных аккумуляторов способна работать по 30 лет с 100 тыс циклов перезарядки. Потери на саморазряде 3-5% в месяц. Так что на них можно собирать даже системы которыми можно маневрировать с недельными циклами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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