Побудувати сонячну електростанцію в 2050 році буде на 71% дешевше
Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
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Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
не пройде і 10-ти років, як проекти з альтернативної енергетики почнуть згортати. Через 20-ть років почнуть впроваджувати у промислову експлуатацію нові потужні джерела енергії.
У 2050 році альтернативної енергетики у сучасному розумінні не існуватиме.
Додано: Суб 30 чер, 2018 02:14
Может быть и 100%, так как основная проблема в альтернативной энергетике - сохранение энергии. И эта проблема уже решена, уже работающая технология литий-титанатных аккумуляторов способна работать по 30 лет с 100 тыс циклов перезарядки. Потери на саморазряде 3-5% в месяц. Так что на них можно собирать даже системы которыми можно маневрировать с недельными циклами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:11
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:11
OLeksa, нові потужні - це які? Ті, що в фільмі про залізну людину? :)
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:15
Зараз у світі відбувається обвал цін на сонячні панелі - які й так були низькі, а стають екстремально низькими. При ціні 26-27 центів за ват потужності панелі можна ставити сонячні електростанції під ключ за 50 центів за ват. І отримувати квт-год електроенергії з собівартістю нижче двох центів, а в сонячних регіонах - нижче цента.
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