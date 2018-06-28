Побудувати сонячну електростанцію в 2050 році буде на 71% дешевше
Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2050 року альтернативна енергетика займе 50% світового ринку – Bloomberg.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:07
не пройде і 10-ти років, як проекти з альтернативної енергетики почнуть згортати. Через 20-ть років почнуть впроваджувати у промислову експлуатацію нові потужні джерела енергії.
У 2050 році альтернативної енергетики у сучасному розумінні не існуватиме.
Додано: Суб 30 чер, 2018 02:14
Может быть и 100%, так как основная проблема в альтернативной энергетике - сохранение энергии. И эта проблема уже решена, уже работающая технология литий-титанатных аккумуляторов способна работать по 30 лет с 100 тыс циклов перезарядки. Потери на саморазряде 3-5% в месяц. Так что на них можно собирать даже системы которыми можно маневрировать с недельными циклами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:11
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:11
OLeksa, нові потужні - це які? Ті, що в фільмі про залізну людину? :)
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:15
Зараз у світі відбувається обвал цін на сонячні панелі - які й так були низькі, а стають екстремально низькими. При ціні 26-27 центів за ват потужності панелі можна ставити сонячні електростанції під ключ за 50 центів за ват. І отримувати квт-год електроенергії з собівартістю нижче двох центів, а в сонячних регіонах - нижче цента.
Додано: Суб 30 чер, 2018 17:08
А хранить где? Или пользоваться только когда светит солнце? Пока литий-титанатные аккумуляторы 900$ за Квт.ч. Да, это как со светодиодными лампочками, которые тоже были дорогие, сейчас почти в стоимость 5-ти накаливания (срок службы выше в 25 раз чем накаливания), но все равно раньше 2025-27-го это все мечты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:56
Re: До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
Нет, строить ТЭС аналогичные по мощности, которые компенсирую СЭС ночью. Или ГАЭС куда днем часть энергии пойдет на закачивание воды а ночью ее отбирать для компенсации.
Все это делает ВИЭ сверхдорогими источниками энергии. К сравнение по "Зеленому тарифу" с нашего кармана платят владельцу СЭС около 5,5+грн/кВт. А компенсируют это энергией с АЭС по 0,54 грн/кВт. Пока доля АЭС к СЭС идет 55% к 1,7% это мало заметно, но при пропорции 50 на 50 мы получим счета за свет (5,5+0,54)/2 = 3,02 грн/кВт.. вот и вся "єнергонезалежність".. Ничего не нужно, просто (спилить сук на котором сидишь) увеличить долю выработки от СЭС и радоваться этому )).
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:38
Поставьте СЭС и рубите капусту. Солнечные батареи быстро дешевеют. Это как со светодиодными лампочками. Сейчас лампа накаливания разумно размещать только там, где они одноразовые и служат не более недели, а реально 2-3 дня, например подъездах неблагополучных домов. Так и с СЭС в 2025-м цена будет 4 цента за КВТ.ч.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:45
Ну и лично я не против ядерной энергетики, вот только здесь такая низкая цена, так затраты на строительство блоков не учитываются, они были построены "бесплатно" еще в совке. Если строить блоки самому, то цена на Квт.ч ядерной энергии уже от 1 до 3 грн, в зависимости от соблюдения экологических норм.
Как вариант возврата к ядерной энергетике можно договорится с той же Германией - у нас они строят ядерные станции за свой счет, владеют ими, захоранивают ядерные отходы на территории Украины, но при этом 30% электроэнергии с ядерных станций они должны реализовать на украинском рынке.
Это бы решило проблему, но сразу же поднимется вой о ядерных отходах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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