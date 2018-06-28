До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
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AlifeSoft написав:Ну и лично я не против ядерной энергетики, вот только здесь такая низкая цена, так затраты на строительство блоков не учитываются, они были построены "бесплатно" еще в совке. Если строить блоки самому, то цена на Квт.ч ядерной энергии уже от 1 до 3 грн, в зависимости от соблюдения экологических норм. Как вариант возврата к ядерной энергетике можно договорится с той же Германией - у нас они строят ядерные станции за свой счет, владеют ими, захоранивают ядерные отходы на территории Украины, но при этом 30% электроэнергии с ядерных станций они должны реализовать на украинском рынке. Это бы решило проблему, но сразу же поднимется вой о ядерных отходах.
Мне, почему-то, не хочется, чтобы немцы решали СВОИ энергетические проблемы на нашей территории. Пусть сначала решат У СЕБЯ, а мы посмотрим и решим: звать их к себе, или не стоит. Пока что, вся их "экологическая" энергетика сводится к закрытию АЭС и угольной генерации, "альтернативка" их потребности не может закрыть по определению (у них много очень интересных идей, но им до реализации еще оооочень далеко). В свою очередь, это приводит к тому, что тепловую энергетику (которая пока безальтернативна у них) они переводят на "экологичный" природный газ.
AlifeSoft написав:ак и с СЭС в 2025-м цена будет 4 цента за КВТ.ч.
Ага "будет"..пока что стоимость около 1 уе/Вт не ..КВТ а ВАТТ .
AlifeSoft написав:от только здесь такая низкая цена, так затраты на строительство блоков не учитываются, они были построены "бесплатно" еще в совке
Стоимость одного блока ВВЭР 1000 то что строят в Турции АЭС АККУЯ, около 1 миллиарда. То есть 1Гиг ядерный стоит 1 лярд или 1 Гиг/1 лярд = 1 уе.за 1 ватт мощности. Только вот есть понятие КИУМ (коэффициент используемой установленной мощности) и для АЭС он около 85 % а для СЭС около 18%. То есть из 1000 МВТ блока АЭС мы получим около 850 МВТ при эксплуатации (остальное простои при перезагрузке топлива, плановые ремонты, потери и пр..) а от СЭС получим только 180МВТ, (СЭС ночью например не работает, как и при облаках, потери на трасформацию и пр.)Тем более я сравнил стоимость блока АЭС со всем то есть 1 лярд вместе с турбинам и трансформаторами а для СЭС только стоимость панелей..То есть реально она дороже..так 1,5 раза как минимум. Современный блок ВВЭР 1000 рассчитан на 50 лет эксплуатации, потом ремонты и можно опять продлевать.. фотопанели СЭС на 25 лет максимум. Как видим даже при нынешней цене на постройку АЭС энергия от нее раза в 3-4 а то и 5 дешевле. А отходы..так копаем уран отдаем французам в ответ получаем топливную сборку. Отработала возвращаем им назад, а так как там есть плутоний, они сами ее заберут)). В Украине постройка блоков АЭС будет еще выгоднее так как на ХАЭС есть минимум готовые места под пару-тройку блоков. То есть получим выгоду раз в 10 по сравнению с СЭС.
Radon написав:В свою очередь, это приводит к тому, что тепловую энергетику (которая пока безальтернативна у них) они переводят на "экологичный" природный газ.
Немцы пики потребления покрывают за счет ТЭС в Польше и АЭС Франции..Если бы в ЕС не было бы общей энергосистемы Германия накрылась бы со своей "альтернативкой" медным тазом. Стоит понимать, что стоимость панелей СЭС по миру одинакова, а вот доход Украинца и бюргера нет, немец может платить за "зеленую энергетику" по тарифу 5 гр/кВт при доходе в 1600 евро а Украинский пенс при пенсии в 1600 грн платить не сможет((.
AlifeSoft написав:ак и с СЭС в 2025-м цена будет 4 цента за КВТ.ч.
Ага "будет"..пока что стоимость около 1 уе/Вт не ..КВТ а ВАТТ.
Вы перепутали Квт и Квт.ч, мощность с энергией. Но это нормально я давно замечаю умственную недостаточность у противников Порошенко.
Так вот Ватт мощности только за позднюю весну - лето - раннюю осень, учитывая 10 часовый день и даст за один летний месяц 0.3 Квт.ч.
Если считать по АЭС, то стоимость АЭС на 6 ГВт, судя по Турции, обойдется в 17 млрд$. Стоимость ядерного топлива минимальна и можно пренебречь. Получается что Ватт мощности АЭС стоит 2.8$, но вкладывать нужно единоразово. При этом АЭС работает 24 часа в сутки, летом и зимой, так что получается так на так с солнечной энергией. Ну может на 20% дешевле.
Так что или бесконечно продолжать термин эксплуатации текущих АЭС с последующими "чернобылями", или сократить население Украины до 10 млн, чтобы хватало текущих источников, или же медленно стоит ветряки и солярки.
PS Пока самый дешевый источник электроэнергии - уголь, но будет как в Кракове
AlifeSoft написав:ак и с СЭС в 2025-м цена будет 4 цента за КВТ.ч.
Тем более я сравнил стоимость блока АЭС со всем то есть 1 лярд вместе с турбинам и трансформаторами а для СЭС только стоимость панелей..То есть реально она дороже..так 1,5 раза как минимум. Современный блок ВВЭР 1000 рассчитан на 50 лет эксплуатации, потом ремонты и можно опять продлевать.. фотопанели СЭС на 25 лет максимум.
AlifeSoft, вітроелектростанції працюють і вночі. А батарейні системи працюють і вдень, і вночі. При цьому ні ТЕС, ні ГЕС, ні АЕС не працюють в режимі 24/7, всі вони періодично зупиняють генерацію. Енергосистема застосовує принцип надлишковості, це давно і успішно працює.
Джон, нема таких цін на будівництво сучасних ядерних реакторів. Найдешевші китайські реактори - це 5 мільярдів доларів за гігават. Хінклі Пойнт (Британія) потужністю 3,2 ГВт коштує 20 МІЛЬЯРДІВ фунтів, і будуватимуть її 20 років як мінімум. А китайці за рік без проблем ставлять 50 ГВт сонячних потужностей із собівартістю 1 КВт потужності десь у 700 доларів плюс-мінус.