До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...

Додано: Нед 01 лип, 2018 14:03

Джон написав: AlifeSoft написав: ак и с СЭС в 2025-м цена будет 4 цента за КВТ.ч. ак и с СЭС в 2025-м цена будет 4 цента за КВТ.ч.

Ага "будет"..пока что стоимость около 1 уе/Вт не ..КВТ а ВАТТ . AlifeSoft написав: от только здесь такая низкая цена, так затраты на строительство блоков не учитываются, они были построены "бесплатно" еще в совке от только здесь такая низкая цена, так затраты на строительство блоков не учитываются, они были построены "бесплатно" еще в совке

Стоимость одного блока ВВЭР 1000 то что строят в Турции АЭС АККУЯ, около 1 миллиарда. То есть 1Гиг ядерный стоит 1 лярд или 1 Гиг/1 лярд = 1 уе.за 1 ватт мощности. Только вот есть понятие КИУМ (коэффициент используемой установленной мощности) и для АЭС он около 85 % а для СЭС около 18%. То есть из 1000 МВТ блока АЭС мы получим около 850 МВТ при эксплуатации (остальное простои при перезагрузке топлива, плановые ремонты, потери и пр..) а от СЭС получим только 180МВТ, (СЭС ночью например не работает, как и при облаках, потери на трасформацию и пр.)Тем более я сравнил стоимость блока АЭС со всем то есть 1 лярд вместе с турбинам и трансформаторами а для СЭС только стоимость панелей..То есть реально она дороже..так 1,5 раза как минимум. Современный блок ВВЭР 1000 рассчитан на 50 лет эксплуатации, потом ремонты и можно опять продлевать.. фотопанели СЭС на 25 лет максимум.

Как видим даже при нынешней цене на постройку АЭС энергия от нее раза в 3-4 а то и 5 дешевле. А отходы..так копаем уран отдаем французам в ответ получаем топливную сборку. Отработала возвращаем им назад, а так как там есть плутоний, они сами ее заберут)). В Украине постройка блоков АЭС будет еще выгоднее так как на ХАЭС есть минимум готовые места под пару-тройку блоков. То есть получим выгоду раз в 10 по сравнению с СЭС.

Radon написав: В свою очередь, это приводит к тому, что тепловую энергетику (которая пока безальтернативна у них) они переводят на "экологичный" природный газ. В свою очередь, это приводит к тому, что тепловую энергетику (которая пока безальтернативна у них) они переводят на "экологичный" природный газ.

Немцы пики потребления покрывают за счет ТЭС в Польше и АЭС Франции..Если бы в ЕС не было бы общей энергосистемы Германия накрылась бы со своей "альтернативкой" медным тазом. Стоит понимать, что стоимость панелей СЭС по миру одинакова, а вот доход Украинца и бюргера нет, немец может платить за "зеленую энергетику" по тарифу 5 гр/кВт при доходе в 1600 евро а Украинский пенс при пенсии в 1600 грн платить не сможет((. Ага "будет"..пока что стоимость около 1 уе/Вт не ..КВТ а ВАТТ .Стоимость одного блока ВВЭР 1000 то что строят в Турции АЭС АККУЯ, около 1 миллиарда. То есть 1Гиг ядерный стоит 1 лярд или 1 Гиг/1 лярд = 1 уе.за 1 ватт мощности. Только вот есть понятие КИУМ (коэффициент используемой установленной мощности) и для АЭС он около 85 % а для СЭС около 18%. То есть из 1000 МВТ блока АЭС мы получим около 850 МВТ при эксплуатации (остальное простои при перезагрузке топлива, плановые ремонты, потери и пр..) а от СЭС получим только 180МВТ, (СЭС ночью например не работает, как и при облаках, потери на трасформацию и пр.)Тем более я сравнил стоимость блока АЭС со всем то есть 1 лярд вместе с турбинам и трансформаторами а для СЭС только стоимость панелей..То есть реально она дороже..так 1,5 раза как минимум. Современный блок ВВЭР 1000 рассчитан на 50 лет эксплуатации, потом ремонты и можно опять продлевать.. фотопанели СЭС на 25 лет максимум.Как видим даже при нынешней цене на постройку АЭС энергия от нее раза в 3-4 а то и 5 дешевле. А отходы..так копаем уран отдаем французам в ответ получаем топливную сборку. Отработала возвращаем им назад, а так как там есть плутоний, они сами ее заберут)). В Украине постройка блоков АЭС будет еще выгоднее так как на ХАЭС есть минимум готовые места под пару-тройку блоков. То есть получим выгоду раз в 10 по сравнению с СЭС.Немцы пики потребления покрывают за счет ТЭС в Польше и АЭС Франции..Если бы в ЕС не было бы общей энергосистемы Германия накрылась бы со своей "альтернативкой" медным тазом. Стоит понимать, что стоимость панелей СЭС по миру одинакова, а вот доход Украинца и бюргера нет, немец может платить за "зеленую энергетику" по тарифу 5 гр/кВт при доходе в 1600 евро а Украинский пенс при пенсии в 1600 грн платить не сможет((.



1 млрд за 1ГВт атомного блока - это фантастика. 3 и 4 хмельницкой аэс оценивается в 3.7 млрд. 1 млрд за 1ГВт атомного блока - это фантастика. 3 и 4 хмельницкой аэс оценивается в 3.7 млрд.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California