До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...

Додано: Нед 01 лип, 2018 18:23

summacut написав: Кстати, батареи в 700$ не включены, как я понимаю. И если их включить, то СЭС будет стоить уже в пару раз больше. Да и не вечные они, раз в несколько лет их потребуется заменить (читай, выгнать вторую такую же АЭС с нуля) Кстати, батареи в 700$ не включены, как я понимаю. И если их включить, то СЭС будет стоить уже в пару раз больше. Да и не вечные они, раз в несколько лет их потребуется заменить (читай, выгнать вторую такую же АЭС с нуля)



Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной. Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda