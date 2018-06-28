До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...

Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 18:23
Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:54
Да, до 30 лет. Только гарантию почему-то на год-два дают. Панели вроде бы до 20 лет, а по факту х.з.
Вот и выходит, что ядерные реакторы по полвека реально работают (уже отработали те, которые по лет назад запускались), а "зеленка", которая со старта в 2 раза дороже современных (более мощных, более технически совершенных, более безопасных), может быть, если повезет, отработает половину этого срока со всем сопутствующим гемором.
По ядерным отходам вопрос спорный. На ЗАЭС СХОЯТ уже 17 лет фунциклирует, и никто пока не умер. Да и технологии не стоят на месте, сегодня это отходы, а завтра - сырье.
Зеленка развивается благодаря "зеленому" тарифу. Отменят тариф - все схлопнется, ибо оно экономически нецелесообразно от слова "совсем". Более-менее может окупиться солнечный коллектор или небольшой ветрячок, к которому без всяких выпрямителей, искривителей и прочих аккумуляторов подключен ТЭН, греющий воду тепловом аккумуляторе (ессно в паре с ТЭНом, воткнутым в розетку).
В Европу через жony!
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:16
А сколько лет гарантия на ядерный энергоблок? До приемки, а далее уже проблемы заказчика?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 01 лип, 2018 22:20
Уже нет, с 1977-го снижение цены в 100 раз
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:21
Не знаю какой там срок, но еще ни один аккумулятор полвека не прожил, даже на полке. А первые реакторы по полвека проработали.
И? Цена сейчас 5$ за ватт реальной мощности (в среднем за год) только за фотоэлектрические ячейки. С сопуткой и монтажом 10$.
Правильно ли я понимаю, что выкатить за 7 кВт станцию, дающую в месяц в среднем 720 кВт*ч (без зеленки 100*0,9+620*1,68 = 1131,6 грн, 260000/1131 = 230 мес.) это есть окупаемо?
В Европу через жony!
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