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До 2050 року альтернативна
енергетика займе 50%...

До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:23

  summacut написав:Кстати, батареи в 700$ не включены, как я понимаю. И если их включить, то СЭС будет стоить уже в пару раз больше. Да и не вечные они, раз в несколько лет их потребуется заменить (читай, выгнать вторую такую же АЭС с нуля)


Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:54

  AlifeSoft написав:Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.


Да, до 30 лет. Только гарантию почему-то на год-два дают. Панели вроде бы до 20 лет, а по факту х.з.
Вот и выходит, что ядерные реакторы по полвека реально работают (уже отработали те, которые по лет назад запускались), а "зеленка", которая со старта в 2 раза дороже современных (более мощных, более технически совершенных, более безопасных), может быть, если повезет, отработает половину этого срока со всем сопутствующим гемором.

По ядерным отходам вопрос спорный. На ЗАЭС СХОЯТ уже 17 лет фунциклирует, и никто пока не умер. Да и технологии не стоят на месте, сегодня это отходы, а завтра - сырье.

Зеленка развивается благодаря "зеленому" тарифу. Отменят тариф - все схлопнется, ибо оно экономически нецелесообразно от слова "совсем". Более-менее может окупиться солнечный коллектор или небольшой ветрячок, к которому без всяких выпрямителей, искривителей и прочих аккумуляторов подключен ТЭН, греющий воду тепловом аккумуляторе (ессно в паре с ТЭНом, воткнутым в розетку).
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summacut
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:16

  summacut написав:
  AlifeSoft написав:Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.


Да, до 30 лет. Только гарантию почему-то на год-два дают. Панели вроде бы до 20 лет, а по факту х.з.


А сколько лет гарантия на ядерный энергоблок? До приемки, а далее уже проблемы заказчика?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:20

  summacut написав:
  AlifeSoft написав:Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.


Зеленка развивается благодаря "зеленому" тарифу. Отменят тариф - все схлопнется, ибо оно экономически нецелесообразно от слова "совсем". Более-менее может окупиться солнечный коллектор или небольшой ветрячок, к которому без всяких выпрямителей, искривителей и прочих аккумуляторов подключен ТЭН, греющий воду тепловом аккумуляторе (ессно в паре с ТЭНом, воткнутым в розетку).


Уже нет, с 1977-го снижение цены в 100 раз
Зображення
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:21

  AlifeSoft написав:А сколько лет гарантия на ядерный энергоблок? До приемки, а далее уже проблемы заказчика?


Не знаю какой там срок, но еще ни один аккумулятор полвека не прожил, даже на полке. А первые реакторы по полвека проработали.

  AlifeSoft написав:Уже нет, с 1977-го снижение цены в 100 раз

И? Цена сейчас 5$ за ватт реальной мощности (в среднем за год) только за фотоэлектрические ячейки. С сопуткой и монтажом 10$.
Правильно ли я понимаю, что выкатить за 7 кВт станцию, дающую в месяц в среднем 720 кВт*ч (без зеленки 100*0,9+620*1,68 = 1131,6 грн, 260000/1131 = 230 мес.) это есть окупаемо?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 00:41

  summacut написав:
  AlifeSoft написав:Уже нет, с 1977-го снижение цены в 100 раз

И? Цена сейчас 5$ за ватт реальной мощности (в среднем за год) только за фотоэлектрические ячейки. С сопуткой и монтажом 10$.
Правильно ли я понимаю, что выкатить за 7 кВт станцию, дающую в месяц в среднем 720 кВт*ч (без зеленки 100*0,9+620*1,68 = 1131,6 грн, 260000/1131 = 230 мес.) это есть окупаемо?


Станция на 30 Квт с годовой генерацией 36000 кВт стоит 25 тыс$. Это под ключ. Тоесть Ватт менее $, а доход если считать по промышленному тарифу в 2 гривны Квт.ч - 72 тыс грн. Окупаемость 9 лет, что для Европы нормально.
https://goo.gl/7RCYV3

То что население потребляет дешевую электроэнергию, то это как с субсидиями, будет недолго. Цена будет ближе к промышленной или даже чуть выше. Во всей Европе так.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 00:45

  summacut написав:Не знаю какой там срок, но еще ни один аккумулятор полвека не прожил, даже на полке. А первые реакторы по полвека проработали.


Технология литий-титанатных вообще на рынке появилась в 2013-м. Так что ей и 10 лет нет, если не считать лабораторные исследования. Ну а реакторы начинали с исследований супругов Кюри, далее "чикагская поленница" ну и современные реакторы как они есть. Если бы не плутоний и ядерное оружие, эта технология так бы и не родилась.

PS
Хотя стимулирующие тарифы я бы убрал. Максимум бы освободил альтернативку от налоговиков лет на 10. А там пусть конкурируют.
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