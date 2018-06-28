До 2050 року альтернативна енергетика займе 50%...

Додано: Нед 01 лип, 2018 19:54

AlifeSoft написав: Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной. Литий-титанатные до 30 лет, почти как ядерный энергоблок. Да и сами панели вроде до 20 лет, с 70% мощности от расчетной.

Да, до 30 лет. Только гарантию почему-то на год-два дают. Панели вроде бы до 20 лет, а по факту х.з.Вот и выходит, что ядерные реакторы по полвека реально работают (уже отработали те, которые по лет назад запускались), а "зеленка", которая со старта в 2 раза дороже современных (более мощных, более технически совершенных, более безопасных), может быть, если повезет, отработает половину этого срока со всем сопутствующим гемором.По ядерным отходам вопрос спорный. На ЗАЭС СХОЯТ уже 17 лет фунциклирует, и никто пока не умер. Да и технологии не стоят на месте, сегодня это отходы, а завтра - сырье.Зеленка развивается благодаря "зеленому" тарифу. Отменят тариф - все схлопнется, ибо оно экономически нецелесообразно от слова "совсем". Более-менее может окупиться солнечный коллектор или небольшой ветрячок, к которому без всяких выпрямителей, искривителей и прочих аккумуляторов подключен ТЭН, греющий воду тепловом аккумуляторе (ессно в паре с ТЭНом, воткнутым в розетку).