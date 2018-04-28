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Телевізори готують до
фотореалістичного стандарту HDR10+

Телевізори готують до фотореалістичного стандарту HDR10+
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35

Телевізори готують до фотореалістичного стандарту HDR10+

Пропонуємо до обговорення:
Samsung і Amazon оголосили новий стандарт високого динамічного діапазону

Дивися повний текст Телевізори готують до фотореалістичного стандарту HDR10+.
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