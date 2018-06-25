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З'явився матеріал, який
може приховати людину від...

З'явився матеріал, який може приховати людину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:25

З'явився матеріал, який може приховати людину від...

Пропонуємо до обговорення:
Інфрачервоні камери — це теплочутливі пристрої, які, наприклад, допомагають дронам знаходити свої цілі навіть у глуху ніч або під час сильного туману.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:25

классный материал будет для верхней одежды для курток и так далее будет классно согревать . В "защиту" техники не верю.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:56

  yama написав:В "защиту" техники не верю.
и правильно делаете)) Не верьте и в невидимость человека под подобной одеждой. Принцип обнаружения основан на РАЗНОСТИ инфракрасного излучений объекта (человека) и его окружения. Современные матрицы с усилителями ловят разницу до одной тысячной градуса Цельсия и рисуют соответствующую картинку, основанную на соотношении коэф излучения поверхности и ее темперетуры. Больше нагрета поверхность и больше ее коэф теплизлучения - светлее местечко (краснее на цветном экране - как установишь), не излучает ничего - черное пятно. Смотришь в ч\б инфраприцел и видишь черную фигуру на фоне серого куста. Зашибись спрятался))
"Ховатися від таких детекторів може стати набагато простіше завдяки новому матеріалу, який робить об’єкти практично невидимими для них." - дилетант писал
PSPoldman
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армії світу в паніці?
чи вже мают анти-анти теповізор :)
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greenozon
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