Інфрачервоні камери — це теплочутливі пристрої, які, наприклад, допомагають дронам знаходити свої цілі навіть у глуху ніч або під час сильного туману.
Дивися повний текст З'явився матеріал, який може приховати людину від тепловізора.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 08:25
З'явився матеріал, який може приховати людину від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З'явився матеріал, який може приховати людину від тепловізора.
Додано: Суб 30 чер, 2018 08:25
классный материал будет для верхней одежды для курток и так далее будет классно согревать . В "защиту" техники не верю.
свинорыл
Додано: Суб 30 чер, 2018 08:56
и правильно делаете)) Не верьте и в невидимость человека под подобной одеждой. Принцип обнаружения основан на РАЗНОСТИ инфракрасного излучений объекта (человека) и его окружения. Современные матрицы с усилителями ловят разницу до одной тысячной градуса Цельсия и рисуют соответствующую картинку, основанную на соотношении коэф излучения поверхности и ее темперетуры. Больше нагрета поверхность и больше ее коэф теплизлучения - светлее местечко (краснее на цветном экране - как установишь), не излучает ничего - черное пятно. Смотришь в ч\б инфраприцел и видишь черную фигуру на фоне серого куста. Зашибись спрятался))
"Ховатися від таких детекторів може стати набагато простіше завдяки новому матеріалу, який робить об’єкти практично невидимими для них." - дилетант писал
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:31
армії світу в паніці?
чи вже мают анти-анти теповізор :)
+50грн !
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