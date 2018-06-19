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В Україні на 16 млн. працюючих
припадає 1,7 млн безробітних

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:39

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Пропонуємо до обговорення:
А рівень безробіття серед населення працездатного віку склав 10%.

Дивися повний текст В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:39

Оказывается мы жить стали лучше. Правда это незаметно, но ведь лучше
sksts
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:09

Как по мне цифра занижена
по сути заробитчане должны идти как безработные и их больше чем 1.7 млн.
плюс работающие неофициально+реальные безработные

реально процентов 25-35 должно быть
Lion+
 
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