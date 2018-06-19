А рівень безробіття серед населення працездатного віку склав 10%.
Дивися повний текст В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 08:39
В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних.
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:09
Как по мне цифра занижена
по сути заробитчане должны идти как безработные и их больше чем 1.7 млн.
плюс работающие неофициально+реальные безработные
реально процентов 25-35 должно быть
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