А рівень безробіття серед населення працездатного віку склав 10%.
Дивися повний текст В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 08:39
В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних.
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:09
Как по мне цифра занижена
по сути заробитчане должны идти как безработные и их больше чем 1.7 млн.
плюс работающие неофициально+реальные безработные
реально процентов 25-35 должно быть
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:41
Критерии традиционно сформулированны так чтобы официально занижать уровень безработицы - не занятые, но не ищущие работу внутри страны, из-за отсутствия надежд ее найти, не вкл в расчет
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:52
Скорее всего было пропущено 2 слова. Должно быть так (выделю жирным пропущенное):
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:58
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Они посчитали безработных стоящих на бирже, а сколько людей ищут работу без биржи, эта цифра неизвестна.
В Европе безработных больше, потому что они там получают пособие на питание, коммуналку, и поэтому у них реальная цифра безработных. А в Украине, безработным не платят пособия, если человек официально не был оформлен и не предоставляет справку о зарплате, он даже не получит минимальной суммы на проезд, и безработный не видит смысла становиться на учёт. Сами инспектора удивляются, когда такой человек хочет у них зарегистрироваться, вакансии у них на уровне минимальной зарплаты. Так что реальная цифра безработных в Украине больше в несколько. В селах безработица большая, колхозы распались,где нет больших фермерских хозяйств, выживать сложно и проезд дорогой.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 30 чер, 2018 11:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:04
Познавательно- официальный уровень безработицы в Германии 2017 составлял 5,7%, а рассчитанный по методике МОТ- 3,8
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:22
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Нормальный, во всем мире используемый подход - безработным считается тот, кто активно ищет работу
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