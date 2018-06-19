В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Додано: Суб 30 чер, 2018 10:58

Они посчитали безработных стоящих на бирже, а сколько людей ищут работу без биржи, эта цифра неизвестна.

В Европе безработных больше, потому что они там получают пособие на питание, коммуналку, и поэтому у них реальная цифра безработных. А в Украине, безработным не платят пособия, если человек официально не был оформлен и не предоставляет справку о зарплате, он даже не получит минимальной суммы на проезд, и безработный не видит смысла становиться на учёт. Сами инспектора удивляются, когда такой человек хочет у них зарегистрироваться, вакансии у них на уровне минимальной зарплаты. Так что реальная цифра безработных в Украине больше в несколько. В селах безработица большая, колхозы распались,где нет больших фермерских хозяйств, выживать сложно и проезд дорогой.