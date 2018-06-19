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В Україні на 16 млн. працюючих
припадає 1,7 млн безробітних

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:39

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Пропонуємо до обговорення:
А рівень безробіття серед населення працездатного віку склав 10%.

Дивися повний текст В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:39

Оказывается мы жить стали лучше. Правда это незаметно, но ведь лучше
sksts
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:09

Как по мне цифра занижена
по сути заробитчане должны идти как безработные и их больше чем 1.7 млн.
плюс работающие неофициально+реальные безработные

реально процентов 25-35 должно быть
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:41

Критерии традиционно сформулированны так чтобы официально занижать уровень безработицы - не занятые, но не ищущие работу внутри страны, из-за отсутствия надежд ее найти, не вкл в расчет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:52

  Lion+ написав:Как по мне цифра занижена
по сути заробитчане должны идти как безработные и их больше чем 1.7 млн.
плюс работающие неофициально+реальные безработные

реально процентов 25-35 должно быть

Скорее всего было пропущено 2 слова. Должно быть так (выделю жирным пропущенное):
Так, в абсолютных показателях количество занятого населения в Украине в возрасте 15-70 лет составляла 16 млн человек, официально зарегистрированных безработных — 1,7 млн человек.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:58

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Они посчитали безработных стоящих на бирже, а сколько людей ищут работу без биржи, эта цифра неизвестна.
В Европе безработных больше, потому что они там получают пособие на питание, коммуналку, и поэтому у них реальная цифра безработных. А в Украине, безработным не платят пособия, если человек официально не был оформлен и не предоставляет справку о зарплате, он даже не получит минимальной суммы на проезд, и безработный не видит смысла становиться на учёт. Сами инспектора удивляются, когда такой человек хочет у них зарегистрироваться, вакансии у них на уровне минимальной зарплаты. Так что реальная цифра безработных в Украине больше в несколько. В селах безработица большая, колхозы распались,где нет больших фермерских хозяйств, выживать сложно и проезд дорогой.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 30 чер, 2018 11:15, всього редагувалось 2 разів.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:04

Познавательно- официальный уровень безработицы в Германии 2017 составлял 5,7%, а рассчитанный по методике МОТ- 3,8
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:22

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:Критерии традиционно сформулированны так чтобы официально занижать уровень безработицы - не занятые, но не ищущие работу внутри страны, из-за отсутствия надежд ее найти, не вкл в расчет
Нормальный, во всем мире используемый подход - безработным считается тот, кто активно ищет работу
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:27

Считается ли нормальным во всем мире, что 16 тыс предприятий по стране с официально трудоустроенными гражданами имеет задолженность по ЗП 2млрд грн?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:34

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:Считается ли нормальным во всем мире, что 16 тыс предприятий по стране с официально трудоустроенными гражданами имеет задолженность по ЗП 2млрд грн?
Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.
Faceless
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