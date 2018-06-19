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В Україні на 16 млн. працюючих
припадає 1,7 млн безробітних

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:06

  Faceless написав:Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

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Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:41

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:
  Faceless написав:Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

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Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:33

  Faceless написав:Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше

Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:37

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:
  Faceless написав:Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше

Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда

Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать
В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?
Faceless
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  #<12
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