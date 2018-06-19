RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні на 16 млн. працюючих
припадає 1,7 млн безробітних

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:06

  Faceless написав:Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

Вы ушли от ответа
Moimir
 
Повідомлень: 617
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:41

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:
  Faceless написав:Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

Вы ушли от ответа
Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21146
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:33

  Faceless написав:Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше

Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда
Moimir
 
Повідомлень: 617
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:37

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:
  Faceless написав:Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше

Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда

Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать
В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21146
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 15:19

  Faceless написав: Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?

Мировая практика неуплаты зп месяцами/годами? Вы АБ чем?? "Нормальный, во всем мире используемый подход" - это законы, которые защищают своих граждан, а не манипулирование в сухих стат цифрах как имеющих работу. Я вот не в курсе, где в мировой практике учащимся приписывают неесуществующий доход...вобщем не стоит клеить к происходящему "нормальный, во всем мире используемый подход"
Moimir
 
Повідомлень: 617
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:
  Faceless написав: Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?

Мировая практика неуплаты зп месяцами/годами? Вы АБ чем?? "Нормальный, во всем мире используемый подход" - это законы, которые защищают своих граждан, а не манипулирование в сухих стат цифрах как имеющих работу. Я вот не в курсе, где в мировой практике учащимся приписывают неесуществующий доход...вобщем не стоит клеить к происходящему "нормальный, во всем мире используемый подход"


Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат.
И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21146
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:32

  Faceless написав: Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат. И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели

Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами
Moimir
 
Повідомлень: 617
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 16:40

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

Moimir написав:
  Faceless написав: Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат. И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели

Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами

А вы сами то ознакомились? Это совершенно типичный подход - безработным считают того, кто активно ищет работу, и без любого бюро это известно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21146
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
4
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sea6 і 39 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії 1, 2
R2 » П'ят 08 чер, 2018 15:27
14 553
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 15:52
Faceless
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1 ... 22, 23, 24
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
236 11589
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 чер, 2018 13:36
justit
Обслуговувати Opel в Україні буде нова компанія
R2 » П'ят 29 чер, 2018 08:58
3 134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 13:56
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.