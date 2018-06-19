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В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:06
Faceless написав:
Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.
Вы ушли от ответа
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Moimir
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:41
Moimir написав: Faceless написав:
Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.
Вы ушли от ответа
Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше
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Faceless
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Додано: Суб 30 чер, 2018 14:33
Faceless написав:
Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше
Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда
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Moimir
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Додано: Суб 30 чер, 2018 14:37
Moimir написав: Faceless написав:
Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше
Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда
Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать
В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?
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Faceless
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Додано: Суб 30 чер, 2018 15:19
Faceless написав:
Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?
Мировая практика неуплаты зп месяцами/годами? Вы АБ чем?? "Нормальный, во всем мире используемый подход" - это законы, которые защищают своих граждан, а не манипулирование в сухих стат цифрах как имеющих работу. Я вот не в курсе, где в мировой практике учащимся приписывают неесуществующий доход...вобщем не стоит клеить к происходящему "нормальный, во всем мире используемый подход"
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Moimir
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03
Moimir написав: Faceless написав:
Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?
Мировая практика неуплаты зп месяцами/годами? Вы АБ чем?? "Нормальный, во всем мире используемый подход" - это законы, которые защищают своих граждан, а не манипулирование в сухих стат цифрах как имеющих работу. Я вот не в курсе, где в мировой практике учащимся приписывают неесуществующий доход...вобщем не стоит клеить к происходящему "нормальный, во всем мире используемый подход"
Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат.
И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели
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Faceless
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:32
Faceless написав:
Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат. И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели
Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами
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Moimir
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Додано: Суб 30 чер, 2018 16:40
Moimir написав: Faceless написав:
Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат. И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели
Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами
А вы сами то ознакомились? Это совершенно типичный подход - безработным считают того, кто активно ищет работу, и без любого бюро это известно
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Faceless
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