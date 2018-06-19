В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Додано: Суб 30 чер, 2018 17:40

Faceless написав: Moimir написав: Faceless написав: Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат. И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат. И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели

Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами

А вы сами то ознакомились? Это совершенно типичный подход - безработным считают того, кто активно ищет работу, и без любого бюро это известно А вы сами то ознакомились? Это совершенно типичный подход - безработным считают того, кто активно ищет работу, и без любого бюро это известно

Кто знает точную методику оценки?Безработные - эти те, кто стоит на учете на бирже труда? Если я правильно помню, стоять на учете больше 2-х лет невозможно, и это теоретический предел, а стандартный для людей без инвалидности - 270-360 дней.Если так, то методика будет занижать количество безработных на размер тех, кто дольше года не может найти работу.Наверняка, таких много в возрасте 45+.У нас в стране очень короткие границы продуктивности - между 25 и 45 годами.Это связано и с низкой продолжительностью жизни, и с дефицитом рабочих мест (дичь о том, что невозможно найти людей на Западной Украине на рабочие специальности я не хочу слушать - знаю ситуацию в Тернопольской и Ивано-Франковской областях лично).В итоге, очень высокая безработица наблюдается для возрастных групп 18-25 (в силу отсутствия опыта), и 45+ (в силу для каких-то работ изношенности организма, для каких-то - "непрезентабельности").И что печально, при этом коротком периоде продуктивности длительностью 20 лет, чтобы заработать на пенсию, необходимо 30+ страхового стажа.С другой стороны, содержать даже официальное количество безработных тяжело и 16 миллионам работающих(а есть еще 12 млн пенсионеров, которых тоже работающие должны содержать). Здесь проблема уже в другом - в низкой продуктивности их труда, а следовательно и низких зарплатах.Причина - запредельная коррупция, вследствие которой у предпринимателя меньший ресурс для инвестиций в средства производства и НИОКР, а еще меньше желания это делать. Соответственно, преимущественно экономика работает на 50-100 летней советской инфраструктуре, неэффективность которой компенсируется предпринимателю крайней дешевизной рабочей силы. А прибыль не инвестируется в развитие, а прячется где-то в оффшорах.Круговая порука, в которую вовлечено все общество - самозанятые/предприниматели, наемные работники, безработные и пенсионеры/другие нуждающиеся. И которую разорвать может только искоренение коррупции