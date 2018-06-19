В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:06
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:41
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:33
Я к тому, что в том мире, на которых вы ссылалаетесь, нормальным считается подход -предоставление пособия по безработице в период невыполнения работодателем обязательств по оплате труда, с последующим возмещением последним понесенных выплат (в нашем случае) бирже труда
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:37
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Невыполнение обязательств по оплате труда: во-первых, влечет за собой неслабый штраф и вплоть до уголовного дела, во-вторых, в Украине это не настолько массовое явление чтобы так за это переживать
В третьих - с чего вы взяли, выплата пособия в случае задержек ЗП это мировая практика?
Додано: Суб 30 чер, 2018 15:19
Мировая практика неуплаты зп месяцами/годами? Вы АБ чем?? "Нормальный, во всем мире используемый подход" - это законы, которые защищают своих граждан, а не манипулирование в сухих стат цифрах как имеющих работу. Я вот не в курсе, где в мировой практике учащимся приписывают неесуществующий доход...вобщем не стоит клеить к происходящему "нормальный, во всем мире используемый подход"
Додано: Суб 30 чер, 2018 16:03
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Какими месяцами и годами? Сумма задолженности по ЗП мизерна по сравнению с общим ФОТ, это периодические задержки. Максимум единичные случаи длительных невыплат.
И при чем тут учащиеся, вам не нравилось, что тех, кто не ищет активно работу не относят к безработным - так это мировая практика и нормальный подход, теперь учащихся приплели
Додано: Суб 30 чер, 2018 16:32
Раз уж вы, выражаясь вашим языком, приплели мировую практику, то вам сюда- bureau of labor statistics- для ознакомления с подходами
Додано: Суб 30 чер, 2018 16:40
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
А вы сами то ознакомились? Это совершенно типичный подход - безработным считают того, кто активно ищет работу, и без любого бюро это известно
Додано: Суб 30 чер, 2018 17:40
Кто знает точную методику оценки?
Безработные - эти те, кто стоит на учете на бирже труда? Если я правильно помню, стоять на учете больше 2-х лет невозможно, и это теоретический предел, а стандартный для людей без инвалидности - 270-360 дней.
Если так, то методика будет занижать количество безработных на размер тех, кто дольше года не может найти работу.
Наверняка, таких много в возрасте 45+.
У нас в стране очень короткие границы продуктивности - между 25 и 45 годами.
Это связано и с низкой продолжительностью жизни, и с дефицитом рабочих мест (дичь о том, что невозможно найти людей на Западной Украине на рабочие специальности я не хочу слушать - знаю ситуацию в Тернопольской и Ивано-Франковской областях лично).
В итоге, очень высокая безработица наблюдается для возрастных групп 18-25 (в силу отсутствия опыта), и 45+ (в силу для каких-то работ изношенности организма, для каких-то - "непрезентабельности").
И что печально, при этом коротком периоде продуктивности длительностью 20 лет, чтобы заработать на пенсию, необходимо 30+ страхового стажа.
С другой стороны, содержать даже официальное количество безработных тяжело и 16 миллионам работающих(а есть еще 12 млн пенсионеров, которых тоже работающие должны содержать). Здесь проблема уже в другом - в низкой продуктивности их труда, а следовательно и низких зарплатах.
Причина - запредельная коррупция, вследствие которой у предпринимателя меньший ресурс для инвестиций в средства производства и НИОКР, а еще меньше желания это делать. Соответственно, преимущественно экономика работает на 50-100 летней советской инфраструктуре, неэффективность которой компенсируется предпринимателю крайней дешевизной рабочей силы. А прибыль не инвестируется в развитие, а прячется где-то в оффшорах.
Круговая порука, в которую вовлечено все общество - самозанятые/предприниматели, наемные работники, безработные и пенсионеры/другие нуждающиеся. И которую разорвать может только искоренение коррупции
Додано: Суб 30 чер, 2018 17:55
Кто хочет работать- работу всегда найдёт. Кто не работает- странно что им больше года что-то выплачивают. Россказни про то как увольняют после 45 лет- то увольняют нахребетников бесполезных, а спецов- не увольняют. Чтобы выборку и статистику закрыть, забыли добавить самозанятых, которые не отчитались и которых автоматом в безработные занесли, так что какая может быть речь о подходах развитых стран?
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