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В Україні на 16 млн. працюючих
припадає 1,7 млн безробітних

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:05

  Faceless написав:
Moimir написав:Считается ли нормальным во всем мире, что 16 тыс предприятий по стране с официально трудоустроенными гражданами имеет задолженность по ЗП 2млрд грн?
Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

Какая "неблагоприятная ситуация"?

Везде "ріст" и "пакращєння", и прочий "туземун"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:32

  Faceless написав:
Moimir написав:
  Faceless написав:Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

Вы ушли от ответа
Учитывая нашу ситуацию это вполне нормально еше

В нормальной стране все эти предприятия уже были бы банкротами. Также нормой считается выплачивать зарплату раз в неделю, а не раз в месяц.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:02

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:
Moimir написав:Считается ли нормальным во всем мире, что 16 тыс предприятий по стране с официально трудоустроенными гражданами имеет задолженность по ЗП 2млрд грн?
Это много? Пару процентов максимум от ФОТ в масштабах страны во время далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

Какая "неблагоприятная ситуация"?

Везде "ріст" и "пакращєння", и прочий "туземун"


Весь учетный рост ВВП объясняется ростом выручки природных монополий, в первую очередь Нефтегаза, полученной путем тупого кратного увеличения тарифов на их услуги.

Без учета гос. монополий номинальный ВВП растет на размер инфляции, а реальный - топчется на месте.

Но туземуны есть - вы правы. Причем такие, которых не видели покупатели биткоинов по 200 долларов за монету :mrgreen: У менеджеров Нефтегаза, выдавших себе более миллиарда гривен бонусов на 30 ртов, из денег, которые есть экономическим результатом прошлых лет, когда население могло пополнять заначки, которые сегодня вынужденно тратит.

Вот уж кому безработица не грозит - год-два отработал, и можно на пенсию :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:47

  Faceless написав: А вы сами то ознакомились? Это совершенно типичный подход - безработным считают того, кто активно ищет работу, и без любого бюро это известно

Подумайте сами..это получается показатель активного населения, его структура и изменения
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:51

1.7 млн. безработных - это счастливчики, ухитрившиеся каким-то чудом получить этот заветный статус (возможно, как утверждают злые языки, за шоколадку). А число неудачников, "отшитых" в службе занятости на порядок выше. На первом этапе предлагают три древние вакансии на 3700 в муркиной попе. Если вам там отказали(!!!), переходите на второй этап - общественные работы, мести метлой улицы, по которым ходят ваши знакомые. Не каждый магистр вынесет такое унижение!
warlamp
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