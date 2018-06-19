В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Додано: Нед 01 лип, 2018 00:01

manko74 написав: warlamp написав: 1.7 млн. безработных - это счастливчики, ухитрившиеся каким-то чудом получить этот заветный статус (возможно, как утверждают злые языки, за шоколадку). А число неудачников, "отшитых" в службе занятости на порядок выше. На первом этапе предлагают три древние вакансии на 3700 в муркиной попе. Если вам там отказали(!!!), переходите на второй этап - общественные работы, мести метлой улицы, по которым ходят ваши знакомые. Не каждый магистр вынесет такое унижение! 1.7 млн. безработных - это счастливчики, ухитрившиеся каким-то чудом получить этот заветный статус (возможно, как утверждают злые языки, за шоколадку). А число неудачников, "отшитых" в службе занятости на порядок выше. На первом этапе предлагают три древние вакансии на 3700 в муркиной попе. Если вам там отказали(!!!), переходите на второй этап - общественные работы, мести метлой улицы, по которым ходят ваши знакомые. Не каждый магистр вынесет такое унижение!

ВВажаю нормальним. Не подобається замітати - знайди собі роботу ген.директором. А вимагати допомогу по безробіттю і відмовлятися від запропонованої роботи (яку може виконувати) - якось неправильно ВВажаю нормальним. Не подобається замітати - знайди собі роботу ген.директором. А вимагати допомогу по безробіттю і відмовлятися від запропонованої роботи (яку може виконувати) - якось неправильно

По Вашему работа на 5 тысяч, куда ехать за 30 км и прокатать на бензин 4 тыс, считается подходящей? В Европе люди работают в городе, а живут за городом, добираются на авто, в семье у мужа и жены своя машина, и авто не роскошь, а необходимость. А у нас заправить один раз машину - это месячный прожиточный минимум, скажите в какой ещё цивилизованной стране считают так прожиточный минимум, и есть такие зарплаты, что надо работать только на дорогу? По-вашему только гендиректор может нормально жить, а наёмные работники это рабы?