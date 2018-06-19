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В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:48
manko74 написав:
Не повинні працюючі за свої податки утримувати тих, хто просто не хоче працювати.
Это вы о депутатах, которые не ходят на работу, а вместо них голосуют другие? Или о судьях и прокурорах, которые ни одного громкого коррупционного дела до конца не довели?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:49
manko74 написав:
ВВажаю нормальним. Не подобається замітати - знайди собі роботу ген.директором. А вимагати допомогу по безробіттю і відмовлятися від запропонованої роботи (яку може виконувати) - якось неправильно
Так дело в том, что по заповедям этой держслужбы нельзя предлагать работу не по уровню образования человеку если она сам не попросит туда направление. Вот они не предлагают этого - не берут на учет официально... это с Януковича еще началось.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:52
1007qwert написав:
Я тоже так считаю, но только та работа должна оплачиваться достаточно - чтобы человек не становился в очередь за субсидией, а мог прокормить семью, купить мед.страховку и ещё оставалось на одежду, проезд, как минимум.
Какая по-вашему зарплата должна быть в рамках Украины, конечно?
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