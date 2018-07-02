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В Україні на 16 млн. працюючих
припадає 1,7 млн безробітних

В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:48

  manko74 написав:Не повинні працюючі за свої податки утримувати тих, хто просто не хоче працювати.

Это вы о депутатах, которые не ходят на работу, а вместо них голосуют другие? Или о судьях и прокурорах, которые ни одного громкого коррупционного дела до конца не довели?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:49

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

  manko74 написав:ВВажаю нормальним. Не подобається замітати - знайди собі роботу ген.директором. А вимагати допомогу по безробіттю і відмовлятися від запропонованої роботи (яку може виконувати) - якось неправильно


Так дело в том, что по заповедям этой держслужбы нельзя предлагать работу не по уровню образования человеку если она сам не попросит туда направление. Вот они не предлагают этого - не берут на учет официально... это с Януковича еще началось.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:52

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

  1007qwert написав:Я тоже так считаю, но только та работа должна оплачиваться достаточно - чтобы человек не становился в очередь за субсидией, а мог прокормить семью, купить мед.страховку и ещё оставалось на одежду, проезд, как минимум.


Какая по-вашему зарплата должна быть в рамках Украины, конечно?
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:21

  Juna написав:
  1007qwert написав:Я тоже так считаю, но только та работа должна оплачиваться достаточно - чтобы человек не становился в очередь за субсидией, а мог прокормить семью, купить мед.страховку и ещё оставалось на одежду, проезд, как минимум.


Какая по-вашему зарплата должна быть в рамках Украины, конечно?

У нас есть целое министерство финансов, это их обязанность считать. Сегодня у нас стоимость жизни с каждым годом всё быстрее приближается к Европе. Помнится, как в начале 2000-х гг. Элла Либанова в своём интервью утверждала - в Украине на 1 грн можно купить товара столько как в США на 1 дол., приводила примеры. Сколько товара можно купить сегодня на 1 грн? Посчитайте сами, насколько у нас цены отличаются от европейских: что-то у нас стоит дороже, что-то дешевле, предметы первой необходимости по цене почти не отличаются от Европы, сходите в большой маркет и посмотрите на цены. В Европе также зарплаты в разных странах отличаются, и надо равняться на страны с климатом похожим на наш, учитывать зимние холода. Наши зарплаты могут быть ниже в пределах 20-30%% на сегодня от наших Европейских соседей, учитывая что у нас стоимость проезда ещё дешевле, хотя авиаперелёты у нас стоят дороже уже давно. Но когда зарплата меньше в разы, это геноцид собственного народа.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:24

Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт

  1007qwert написав:Наши зарплаты могут быть ниже в пределах 20-30%% на сегодня от наших

Тут еще проблема в том, что инфраструктура убитая. При большой з/п делать просто не чего... в всяком случае в маленьких городах где население не отличается от сельских жителей. Выпить пива набить живот вот и весь предел.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34

1007qwert
при начисление субсидии выгодней стоять на учете в ЦЗ, чем быть вообще неофициально безработным.
vetka
 
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  #<1234
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