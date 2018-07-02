В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Это вы о депутатах, которые не ходят на работу, а вместо них голосуют другие? Или о судьях и прокурорах, которые ни одного громкого коррупционного дела до конца не довели?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:48
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:49
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Так дело в том, что по заповедям этой держслужбы нельзя предлагать работу не по уровню образования человеку если она сам не попросит туда направление. Вот они не предлагают этого - не берут на учет официально... это с Януковича еще началось.
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:52
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:21
У нас есть целое министерство финансов, это их обязанность считать. Сегодня у нас стоимость жизни с каждым годом всё быстрее приближается к Европе. Помнится, как в начале 2000-х гг. Элла Либанова в своём интервью утверждала - в Украине на 1 грн можно купить товара столько как в США на 1 дол., приводила примеры. Сколько товара можно купить сегодня на 1 грн? Посчитайте сами, насколько у нас цены отличаются от европейских: что-то у нас стоит дороже, что-то дешевле, предметы первой необходимости по цене почти не отличаются от Европы, сходите в большой маркет и посмотрите на цены. В Европе также зарплаты в разных странах отличаются, и надо равняться на страны с климатом похожим на наш, учитывать зимние холода. Наши зарплаты могут быть ниже в пределах 20-30%% на сегодня от наших Европейских соседей, учитывая что у нас стоимость проезда ещё дешевле, хотя авиаперелёты у нас стоят дороже уже давно. Но когда зарплата меньше в разы, это геноцид собственного народа.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:24
Re: В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробіт
Тут еще проблема в том, что инфраструктура убитая. При большой з/п делать просто не чего... в всяком случае в маленьких городах где население не отличается от сельских жителей. Выпить пива набить живот вот и весь предел.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34
1007qwert
при начисление субсидии выгодней стоять на учете в ЦЗ, чем быть вообще неофициально безработным.
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