В Україні на 16 млн. працюючих припадає 1,7 млн безробітних

Додано: Нед 01 лип, 2018 23:21

Juna написав: 1007qwert написав: Я тоже так считаю, но только та работа должна оплачиваться достаточно - чтобы человек не становился в очередь за субсидией, а мог прокормить семью, купить мед.страховку и ещё оставалось на одежду, проезд, как минимум. Я тоже так считаю, но только та работа должна оплачиваться достаточно - чтобы человек не становился в очередь за субсидией, а мог прокормить семью, купить мед.страховку и ещё оставалось на одежду, проезд, как минимум.



Какая по-вашему зарплата должна быть в рамках Украины, конечно? Какая по-вашему зарплата должна быть в рамках Украины, конечно?

У нас есть целое министерство финансов, это их обязанность считать. Сегодня у нас стоимость жизни с каждым годом всё быстрее приближается к Европе. Помнится, как в начале 2000-х гг. Элла Либанова в своём интервью утверждала - в Украине на 1 грн можно купить товара столько как в США на 1 дол., приводила примеры. Сколько товара можно купить сегодня на 1 грн? Посчитайте сами, насколько у нас цены отличаются от европейских: что-то у нас стоит дороже, что-то дешевле, предметы первой необходимости по цене почти не отличаются от Европы, сходите в большой маркет и посмотрите на цены. В Европе также зарплаты в разных странах отличаются, и надо равняться на страны с климатом похожим на наш, учитывать зимние холода. Наши зарплаты могут быть ниже в пределах 20-30%% на сегодня от наших Европейских соседей, учитывая что у нас стоимость проезда ещё дешевле, хотя авиаперелёты у нас стоят дороже уже давно. Но когда зарплата меньше в разы, это геноцид собственного народа.