На даний момент було зроблено близько 164 ставок, і прямо зараз за взуття готові заплатити близько 80 тисяч доларів.
Дивися повний текст Кросівки з фільму "Назад у майбутнє" розігрують на аукціоні.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 09:25
Кросівки з фільму "Назад у майбутнє" розігрують на аукціоні
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Дивися повний текст Кросівки з фільму "Назад у майбутнє" розігрують на аукціоні.
Додано: Суб 30 чер, 2018 09:26
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