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Кросівки з фільму "Назад у
майбутнє" розігрують на аукціоні

Кросівки з фільму "Назад у майбутнє" розігрують на аукціоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:25

Кросівки з фільму "Назад у майбутнє" розігрують на аукціоні

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент було зроблено близько 164 ставок, і прямо зараз за взуття готові заплатити близько 80 тисяч доларів.

Дивися повний текст Кросівки з фільму "Назад у майбутнє" розігрують на аукціоні.
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