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У червні позичальникам "теплих
кредитів" виплатили 101...

У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:23

У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли у Держенергоефективності.

Дивися повний текст У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:23

и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!
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