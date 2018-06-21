Про це розповіли у Держенергоефективності.
Дивися повний текст У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:23
У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101...
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Дивися повний текст У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій.
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:23
и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!
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