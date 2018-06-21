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У червні позичальникам "теплих
кредитів" виплатили 101...

У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:23

У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли у Держенергоефективності.

Дивися повний текст У червні позичальникам "теплих кредитів" виплатили 101 млн грн компенсацій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:23

и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:02

  Деньги написав:и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!


А как он чек подделывает? Ну то что он снова и снова их купил.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 06:59

  AlifeSoft написав:
  Деньги написав:и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!


А как он чек подделывает? Ну то что он снова и снова их купил.


Наверное директор фирмы по изготовлению пластиковых окон. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:32

  AlifeSoft написав:
  Деньги написав:и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!


А как он чек подделывает? Ну то что он снова и снова их купил.

Товарные чеки разве запрещены? У многих фирм вместо чеков распечатка на А4 с наборным штампом.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 02:49

  Деньги написав:и так каждый год, мой сосед берет кредиты на одни и те же окна, которые уже лет 15 у него в доме стоят. Госэнергоэффективность, говорите? Ну ну!

Это какой-то глупый фейк. Для участия в программе нужно оформить кредит в банке на покупку материалов, после чего государство вернет всего лишь проценты по кредиту, все остальное за свой счет. Так что нажиться не получится.
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