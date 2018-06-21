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У ІІ кварталі введено майже
удвічі більше нових...

У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:21

У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...

Пропонуємо до обговорення:
Як уточнив він, серед лідерів — Херсонська, Львівська та Хмельницькі області.

Дивися повний текст У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових потужностей зеленої енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:21

109,6 МВт (109600 кВт)* 0.183 евро (5,6 грн/кВт) = 613760 грн мы платим за "Зеленую энергетику". Сравним с АЭС. Стоимость 1кВт от Украинских АЭС = 0,54 грн/кВт.
Сколько бы мы заплатили за аналогичную мощность от АЭС --109600 кВт * 0,54 грн/кВт = 59184 грн. А теперь насколько мы переплачиваем за "зеленую энергетику" 613760 грн - 59184 грн = 554586 грн.. За ОДИН ЧАС мы переплачиваем хозяевам СЭС в отличие если бы мы покупали у государственной АЭС тот же объем электроэнергии.
Стоит так же понимать, что отходы АЭС после переработки могут стать МОКС-топливом для реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того Украина имеет свои запасы урана.
И какая экономика выдержит вот такую разницу в ценах 5,6 грн/кВт от СЭС и 0,54 грн/кВт от АЭС? Никакой "энергетической независимости" зеленый тариф стране не дает, переход на СЭС и ВЭС это гибель экономики страны. А вот к АЭС есть и опыт эксплуатации и топливо уран, добывая который и отправляя на переработку можно оставляя часть урана за работу, фактически даром получать топливо для АЭС. Так же решается вопрос со старением реакторов, по мере выхода тепловых реакторов из строя, заменять их реакторами на быстрых нейтронах, в которых отработанное топливо можно снова использовать. Зеленая энергетика это на нынешнем этапе в Украине удел домохозяек и игрушка не более того. Мы не богатая Германия которая может себе позволить играться с ней.
Более того АЭС это СТАБИЛЬНАЯ генерация, а СЭС ночью и в облачную погоду НЕ РАБОТАЕТ. То есть для компенсации этого периода надо иметь как минимум ТЭС на угле или газу для компенсации. Как видим углеводороды все равно нужны и ни какий независимости от них СЭС как и ВЭС не дают в принципе.
Джон
 
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