У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...

Додано: Нед 01 лип, 2018 05:16

Може Джон щось і не так порахував, але в цілому сумна правда у тому, що досі не скасовано ті мега-грабіжницькі "зелені тарифи", які колись риги "заточили" для відмивання бабла (у розрахунку, звісно, що ті "тарифи" застосовувалися тільки для їхніх фірмочок-"пральних машинок"). Риги в "опозиції", а тарифи й пограбування вийшли на новий рівень, бо зараз ми платимо всім з усього світу, кому не ліньки поставити тут гору панельок (ще десь біля "сонячного" львова). І це з тим, що в (бідній) Україні "найдешевша в європі" (не для промислових споживачів тільки! де швидше навпаки) електроенергія, а "зелені тарифи" втричі більші за жирманські.

Щодо ядерної енергії - вона і в Індії досі виробляється (хоча сонце там значно краще світить), бо акумулятори, як вони не дешевшають, досі дорогі. І завжди, коли якась країна, що "(не)розвивається", намагалась збудувати свої ядерні ел-станції, "сильні економіки" намагалися усіляко цьому завадити (під різними приводами), бо і досі атомна енергетика є часто найдешевшою (з урахуванням повного циклу переробки пального-відходів), і то в той час, коли давно немає тих рмбк-"самоварів", у роботу яких, до того ж, могли "запросто втрутитись" "комуністи" із приводом відлякати бюргерів від будівництва атомних станцій (саме так, "конспірологію" можна заперечувати або ні, але будівництво аес у жирманії припинилося саме після "успішного" наполягання "комуністів імперії" в експериментах на чаес; ціна на імперські в тч вуглеводні почала стрімко зростати)