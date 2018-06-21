Як уточнив він, серед лідерів — Херсонська, Львівська та Хмельницькі області.
Дивися повний текст У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових потужностей зеленої енергетики.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:21
У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових потужностей зеленої енергетики.
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:21
109,6 МВт (109600 кВт)* 0.183 евро (5,6 грн/кВт) = 613760 грн мы платим за "Зеленую энергетику". Сравним с АЭС. Стоимость 1кВт от Украинских АЭС = 0,54 грн/кВт.
Сколько бы мы заплатили за аналогичную мощность от АЭС --109600 кВт * 0,54 грн/кВт = 59184 грн. А теперь насколько мы переплачиваем за "зеленую энергетику" 613760 грн - 59184 грн = 554586 грн.. За ОДИН ЧАС мы переплачиваем хозяевам СЭС в отличие если бы мы покупали у государственной АЭС тот же объем электроэнергии.
Стоит так же понимать, что отходы АЭС после переработки могут стать МОКС-топливом для реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того Украина имеет свои запасы урана.
И какая экономика выдержит вот такую разницу в ценах 5,6 грн/кВт от СЭС и 0,54 грн/кВт от АЭС? Никакой "энергетической независимости" зеленый тариф стране не дает, переход на СЭС и ВЭС это гибель экономики страны. А вот к АЭС есть и опыт эксплуатации и топливо уран, добывая который и отправляя на переработку можно оставляя часть урана за работу, фактически даром получать топливо для АЭС. Так же решается вопрос со старением реакторов, по мере выхода тепловых реакторов из строя, заменять их реакторами на быстрых нейтронах, в которых отработанное топливо можно снова использовать. Зеленая энергетика это на нынешнем этапе в Украине удел домохозяек и игрушка не более того. Мы не богатая Германия которая может себе позволить играться с ней.
Более того АЭС это СТАБИЛЬНАЯ генерация, а СЭС ночью и в облачную погоду НЕ РАБОТАЕТ. То есть для компенсации этого периода надо иметь как минимум ТЭС на угле или газу для компенсации. Как видим углеводороды все равно нужны и ни какий независимости от них СЭС как и ВЭС не дают в принципе.
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:06
Стоимость Чернобыля посчитали?
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:14
Re: У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...
Все считают АЭС так, будто бы они нахаляву достаются. Посчитайте сколько миллиардов баксов пойдёт на ее строительство и сравните потом.
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:08
Re: У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...
Додано: Нед 01 лип, 2018 02:40
1 Ватт мощности СЭС 1$ и даже меньше.
1 Ватт мощности АЭС 4.5$
4.8 Гвт за 22 млрд$
Дешевая атомная электроэнергия так как "клятый совок" построил эти электростанции бесплатно. А вот если выложить 22 млрд$, то стоимость её далека от расчетной.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 01 лип, 2018 05:16
Може Джон щось і не так порахував, але в цілому сумна правда у тому, що досі не скасовано ті мега-грабіжницькі "зелені тарифи", які колись риги "заточили" для відмивання бабла (у розрахунку, звісно, що ті "тарифи" застосовувалися тільки для їхніх фірмочок-"пральних машинок"). Риги в "опозиції", а тарифи й пограбування вийшли на новий рівень, бо зараз ми платимо всім з усього світу, кому не ліньки поставити тут гору панельок (ще десь біля "сонячного" львова). І це з тим, що в (бідній) Україні "найдешевша в європі" (не для промислових споживачів тільки! де швидше навпаки) електроенергія, а "зелені тарифи" втричі більші за жирманські.
Щодо ядерної енергії - вона і в Індії досі виробляється (хоча сонце там значно краще світить), бо акумулятори, як вони не дешевшають, досі дорогі. І завжди, коли якась країна, що "(не)розвивається", намагалась збудувати свої ядерні ел-станції, "сильні економіки" намагалися усіляко цьому завадити (під різними приводами), бо і досі атомна енергетика є часто найдешевшою (з урахуванням повного циклу переробки пального-відходів), і то в той час, коли давно немає тих рмбк-"самоварів", у роботу яких, до того ж, могли "запросто втрутитись" "комуністи" із приводом відлякати бюргерів від будівництва атомних станцій (саме так, "конспірологію" можна заперечувати або ні, але будівництво аес у жирманії припинилося саме після "успішного" наполягання "комуністів імперії" в експериментах на чаес; ціна на імперські в тч вуглеводні почала стрімко зростати)
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