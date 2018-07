У ІІ кварталі введено майже удвічі більше нових...

Додано: Нед 01 лип, 2018 02:40

Джон написав: smdtranz написав: Посчитайте сколько миллиардов баксов пойдёт на ее строительство и сравните потом. Посчитайте сколько миллиардов баксов пойдёт на ее строительство и сравните потом.

В соседней теме привел пример и посчитал..СЭС выходит раз 5-10 все равно дороже).

В Украине кстати уже есть места на Хмельницкой АЭС под реакторы и инфраструктуру.. В соседней теме привел пример и посчитал..СЭС выходит раз 5-10 все равно дороже).В Украине кстати уже есть места на Хмельницкой АЭС под реакторы и инфраструктуру..



1 Ватт мощности СЭС 1$ и даже меньше.



1 Ватт мощности АЭС 4.5$

4.8 Гвт за 22 млрд$



Дешевая атомная электроэнергия так как "клятый совок" построил эти электростанции бесплатно. А вот если выложить 22 млрд$, то стоимость её далека от расчетной. 1 Ватт мощности СЭС 1$ и даже меньше.1 Ватт мощности АЭС 4.5$4.8 Гвт за 22 млрд$Дешевая атомная электроэнергия так как "клятый совок" построил эти электростанции бесплатно. А вот если выложить 22 млрд$, то стоимость её далека от расчетной.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda