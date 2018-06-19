Сьогодні паперові гроші мають більше захисних ознак, ніж пластикові, кажуть в НБУ.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні впровадження пластикових грошей.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 06:43
У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні...
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Дивися повний текст У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні впровадження пластикових грошей.
Додано: Нед 01 лип, 2018 06:43
В Австралии и Канаде очень похожи климатические условия. Как всегда мелет этот клерк всякую ахинею. В СССР тоже только стеклянные банки были, а весь мир пользовался уже пластиковыми бутылками. Но ничего и к нам прогресс пришёл.
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