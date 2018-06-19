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У НБУ розповіли, чому не
розглядають в Україні...

У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 06:43

У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні паперові гроші мають більше захисних ознак, ніж пластикові, кажуть в НБУ.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні впровадження пластикових грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 06:43

В Австралии и Канаде очень похожи климатические условия. Как всегда мелет этот клерк всякую ахинею. В СССР тоже только стеклянные банки были, а весь мир пользовался уже пластиковыми бутылками. Но ничего и к нам прогресс пришёл.
Ratatui
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