Рейтинг склали експерти компанії Consumer Reports.
Дивися повний текст ТОП-5 найнадійніших автомобілів (фото).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 07:10
ТОП-5 найнадійніших автомобілів (фото)
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Дивися повний текст ТОП-5 найнадійніших автомобілів (фото).
Додано: Нед 01 лип, 2018 07:10
Какя Х_НЯ! Кто такое пишет? А где показатели надёжности авто? Ведь статья как называется?!
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
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