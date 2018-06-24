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ТОП-5 найнадійніших
автомобілів (фото)

ТОП-5 найнадійніших автомобілів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:10

ТОП-5 найнадійніших автомобілів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг склали експерти компанії Consumer Reports.

Дивися повний текст ТОП-5 найнадійніших автомобілів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:10

Какя Х_НЯ! Кто такое пишет? А где показатели надёжности авто? Ведь статья как называется?!
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
Дилетант
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:32

Тут всегда так, если о машинах. Заполняют выходные бессмысленными статьями ни о чём.
Omega
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:00

Они тупо либо американские, либо германские отчеты копипастят... К Украине это отношения никакого не имеет!
Radon
 
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