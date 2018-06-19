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Україна посідає 21 місце серед
країн Європи за рівнем...

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:44

Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем...

Пропонуємо до обговорення:
Лідером рейтингу доступності електроенергії для населення став Ліхтенштейн.

Дивися повний текст Україна посідає 21 місце серед країн Європи за рівнем доступності електрики (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:59

а Казахстан какое отношение имеет к Европе?...
Cler
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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